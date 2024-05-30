Головні новини 30 травня: “прильоти” по Харкову та області, троє постраждалих

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

03:15

Внаслідок удару по Харкову виникла пожежа, троє постраждалих

“Перебитий газогін. Постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше”, – повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї – гостра реакція на стрес, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури”, – інформує Синєгубов.

02:38

Терехов повідомляє про удар по критичній інфраструктурі у Харкові

«Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – пише мер Харкова Ігор Терехов.

02:35

Щонайменше п’ять ударів завдали військові РФ, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він так само нарахував п’ять вибухів.

02:20

У Харкові пролунали вибухи

Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих ракет.