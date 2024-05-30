Головні новини 30 травня: “прильоти” по Харкову та області, троє постраждалих
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
03:15
Внаслідок удару по Харкову виникла пожежа, троє постраждалих
“Перебитий газогін. Постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше”, – повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї – гостра реакція на стрес, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури”, – інформує Синєгубов.
02:38
Терехов повідомляє про удар по критичній інфраструктурі у Харкові
«Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – пише мер Харкова Ігор Терехов.
02:35
Щонайменше п’ять ударів завдали військові РФ, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він так само нарахував п’ять вибухів.
02:20
У Харкові пролунали вибухи
Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними.
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих ракет.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".