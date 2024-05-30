Ще вибух чутно у Харкові й Чугуївському районі, Мельник пише про пуски ракет

У Харкові та Чугуївському районі близько 13:55 знову було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих ракет.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові та Чугуївському районі близько 13:40. Тоді голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог завдає ракетних ударів.