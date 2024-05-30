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Ще вибух чутно у Харкові й Чугуївському районі, Мельник пише про пуски ракет

Події 14:00   30.05.2024
Вікторія Яковенко
Ще вибух чутно у Харкові й Чугуївському районі, Мельник пише про пуски ракет

У Харкові та Чугуївському районі близько 13:55 знову було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих ракет.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові та Чугуївському районі близько 13:40. Тоді голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог завдає ракетних ударів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 14:00;

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