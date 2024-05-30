Ще вибух чутно у Харкові й Чугуївському районі, Мельник пише про пуски ракет
У Харкові та Чугуївському районі близько 13:55 знову було чутно вибух.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих ракет.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові та Чугуївському районі близько 13:40. Тоді голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог завдає ракетних ударів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та Чугуївському районі близько 13:55 знову було чутно вибух.".