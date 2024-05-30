Еще взрыв слышен в Харькове и Чугуевском районе, Мельник пишет о пусках ракет

В Харькове и Чугуевском районе около 13:55 снова был слышен взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских ракет.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове и Чугуевском районе около 13:40. Тогда глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит ракетные удары.