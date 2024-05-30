В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтвердил, что враг наносит удары

Около 13:40 в Харькове раздался взрыв. Также взрыв был слышен и в Чугуевском районе.

Быть в укрытиях жителей Харькова и области призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит ракетные удары. Быть осторожными призвал жителей Харьковского и Чугуевского районов.