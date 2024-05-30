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В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтвердил, что враг наносит удары

Происшествия 13:44   30.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтвердил, что враг наносит удары

Около 13:40 в Харькове раздался взрыв. Также взрыв был слышен и в Чугуевском районе.

Быть в укрытиях жителей Харькова и области призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит ракетные удары. Быть осторожными призвал жителей Харьковского и Чугуевского районов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:40 в Харькове раздался взрыв. Также взрыв был слышен и в Чугуевском районе.".