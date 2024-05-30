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У Харкові було чутно вибух: Синєгубов підтвердив, що ворог завдає ударів

Події 13:44   30.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові було чутно вибух: Синєгубов підтвердив, що ворог завдає ударів

Близько 13:40 у Харкові пролунав вибух. Також вибух було чутно і в Чугуївському районі.

Бути в укриттях жителів Харкова та області закликав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдає ракетних ударів. Бути обережними закликав жителів Харківського та Чугуївського районів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:40 у Харкові пролунав вибух. Також вибух було чутно і в Чугуївському районі.".