У Харкові було чутно вибух: Синєгубов підтвердив, що ворог завдає ударів
Близько 13:40 у Харкові пролунав вибух. Також вибух було чутно і в Чугуївському районі.
Бути в укриттях жителів Харкова та області закликав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдає ракетних ударів. Бути обережними закликав жителів Харківського та Чугуївського районів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:40 у Харкові пролунав вибух. Також вибух було чутно і в Чугуївському районі.".