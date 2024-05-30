У Харкові було чутно вибух: Синєгубов підтвердив, що ворог завдає ударів

Близько 13:40 у Харкові пролунав вибух. Також вибух було чутно і в Чугуївському районі.

Бути в укриттях жителів Харкова та області закликав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдає ракетних ударів. Бути обережними закликав жителів Харківського та Чугуївського районів.