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Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині

Події 16:29   30.05.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив про «приліт» у селі Руська Лозова.

«Російські терористи вдарили КАБом по цивільних об’єктах у Руській Лозовій. Профільні служби працюють на місці. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – пише Задоренко.

Читайте також: Удари КАБ та FPV-дронів: у ХОВА повідомили про сьогоднішні обстріли Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 16:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив про «приліт» у селі Руська Лозова.".