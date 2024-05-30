Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив про «приліт» у селі Руська Лозова.

«Російські терористи вдарили КАБом по цивільних об’єктах у Руській Лозовій. Профільні служби працюють на місці. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – пише Задоренко.