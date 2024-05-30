Армія РФ вдарила КАБом по Руській Лозовій на Харківщині
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив про «приліт» у селі Руська Лозова.
«Російські терористи вдарили КАБом по цивільних об’єктах у Руській Лозовій. Профільні служби працюють на місці. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – пише Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: задоренко, КАБ, Русская Лозовая, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 16:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив про «приліт» у селі Руська Лозова.".