Армия РФ ударила КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил о «прилете» в селе Русская Лозовая.

«Российские террористы ударили КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой. Профильные службы работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет Задоренко.