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Армия РФ ударила КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине

Происшествия 16:29   30.05.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ ударила КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил о «прилете» в селе Русская Лозовая.

«Российские террористы ударили КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой. Профильные службы работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 16:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил о «прилете» в селе Русская Лозовая.".