Армия РФ ударила КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил о «прилете» в селе Русская Лозовая.
«Российские террористы ударили КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой. Профильные службы работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, КАБ, Русская Лозовая, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 16:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил о «прилете» в селе Русская Лозовая.".