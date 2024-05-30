Удары КАБ и FPV-дронов: в ХОВА сообщили о сегодняшних обстрелах Харьковщины

Армия РФ продолжает обстреливать населённые пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.

🔺В результате обстрела загорелся частный дом в селе Красная Поляна. Сейчас известно о трех пострадавших, из них – один ребенок 2017 года рождения. От госпитализации отказались.

🔺Приблизительно в 08:00 оккупанты обстреляли из FPV-дронов село Ивашки. Из-за этого повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. Никто не пострадал.

🔺В 10:00, по предварительной информации, в результате попадания двух КАБов по селу Юрченково разрушены два магазина. Пострадавших нет.

🔺Кроме того, примерно в 12:00 в селе Колодезное из-за обстрелов был поврежден частный дом. Без пострадавших.