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Удары КАБ и FPV-дронов: в ХОВА сообщили о сегодняшних обстрелах Харьковщины

Происшествия 14:12   30.05.2024
Виктория Яковенко
Удары КАБ и FPV-дронов: в ХОВА сообщили о сегодняшних обстрелах Харьковщины Фото: ХОВА

Армия РФ продолжает обстреливать населённые пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.

🔺В результате обстрела загорелся частный дом в селе Красная Поляна. Сейчас известно о трех пострадавших, из них – один ребенок 2017 года рождения. От госпитализации отказались.

🔺Приблизительно в 08:00 оккупанты обстреляли из FPV-дронов село Ивашки. Из-за этого повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. Никто не пострадал.

🔺В 10:00, по предварительной информации, в результате попадания двух КАБов по селу Юрченково разрушены два магазина. Пострадавших нет.

🔺Кроме того, примерно в 12:00 в селе Колодезное из-за обстрелов был поврежден частный дом. Без пострадавших.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает обстреливать населённые пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.".