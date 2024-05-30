Удары КАБ и FPV-дронов: в ХОВА сообщили о сегодняшних обстрелах Харьковщины
Фото: ХОВА
Армия РФ продолжает обстреливать населённые пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.
🔺В результате обстрела загорелся частный дом в селе Красная Поляна. Сейчас известно о трех пострадавших, из них – один ребенок 2017 года рождения. От госпитализации отказались.
🔺Приблизительно в 08:00 оккупанты обстреляли из FPV-дронов село Ивашки. Из-за этого повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. Никто не пострадал.
🔺В 10:00, по предварительной информации, в результате попадания двух КАБов по селу Юрченково разрушены два магазина. Пострадавших нет.
🔺Кроме того, примерно в 12:00 в селе Колодезное из-за обстрелов был поврежден частный дом. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, КАБ, обстрелы, пострадали, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает обстреливать населённые пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.".