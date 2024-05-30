На Харьковщине с начала дня три атаки, за сутки враг нанес 18 авиаударов
Генштаб ВСУ и ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на фронте на Харьковщине за минувшие сутки, а также — боях, которые идут прямо сейчас.
«На Харьковском направлении отбита одна атака российских оккупантов от Мурома на Старицу. Потери позиций не допущены.
Враг перекидывает на это направление дополнительные резервы с других участков. Наши войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны», — проинформировал в сводке на 10:30 30 мая Генштаб ВСУ.
Еще две атаки было на Купянском направлении — одну, в районе Степной Новоселовки, отбили. Вторая еще продолжается в районе Петропавловки.
Потери противника, по данным Генштаба, за сутки на Харьковском направлении составили 155 человек (64 — безвозвратно) и 49 единиц вооружения и военной техники. На Купянском направлении захватчики лишились 108 человек убитыми и ранеными. Уничтожены, в том числе танк, склад боеприпасов и наземный дрон оккупантов.
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Спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх в эфире нацмарафона проинформировал, что россияне продолжают бомбардировку Харьковской области.
«Противник применяет весь доступный ему арсенал: это и управляемые авиабомбы, ракетные удары, удары авиацией, а что касается приграничья — то и артиллерией. За последние сутки враг нанес 337 артиллерийских обстрелов, 18 ударов авиационных и 38 ударов БПЛА. А также совершил ракетную атаку на Харьковщину ночью», — проинформировал Повх.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, обстрелы, повх, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 11:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ и ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на фронте на Харьковщине за минувшие сутки, а также — боях, которые идут прямо сейчас".