На Харьковщине с начала дня три атаки, за сутки враг нанес 18 авиаударов

Генштаб ВСУ и ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на фронте на Харьковщине за минувшие сутки, а также — боях, которые идут прямо сейчас.

«На Харьковском направлении отбита одна атака российских оккупантов от Мурома на Старицу. Потери позиций не допущены.

Враг перекидывает на это направление дополнительные резервы с других участков. Наши войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны», — проинформировал в сводке на 10:30 30 мая Генштаб ВСУ.

Еще две атаки было на Купянском направлении — одну, в районе Степной Новоселовки, отбили. Вторая еще продолжается в районе Петропавловки.

Потери противника, по данным Генштаба, за сутки на Харьковском направлении составили 155 человек (64 — безвозвратно) и 49 единиц вооружения и военной техники. На Купянском направлении захватчики лишились 108 человек убитыми и ранеными. Уничтожены, в том числе танк, склад боеприпасов и наземный дрон оккупантов.

Спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх в эфире нацмарафона проинформировал, что россияне продолжают бомбардировку Харьковской области.

«Противник применяет весь доступный ему арсенал: это и управляемые авиабомбы, ракетные удары, удары авиацией, а что касается приграничья — то и артиллерией. За последние сутки враг нанес 337 артиллерийских обстрелов, 18 ударов авиационных и 38 ударов БПЛА. А также совершил ракетную атаку на Харьковщину ночью», — проинформировал Повх.