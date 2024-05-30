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На Харківщині з початку дня три атаки, за добу ворог завдав 18 авіаударів

Події 11:56   30.05.2024
Оксана Горун
На Харківщині з початку дня три атаки, за добу ворог завдав 18 авіаударів Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ та ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті на Харківщині минулої доби, а також – бої, які йдуть просто зараз.

На Харківському напрямку відбито одну атаку російських окупантів від Мурома на Старицю. Втрат позицій не допущено. Ворог перекидає на цей напрямок додаткові резерви з інших ділянок. Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони“, – поінформував у зведенні на 10:30 30 травня Генштаб ЗСУ.

Ще дві атаки було на Куп’янському напрямку – одну, в районі Степової Новоселівки, відбили. Друга ще продовжується в районі Петропавлівки.

Втрати противника, за даними Генштабу, за добу на Харківському напрямку склали 155 осіб (64 – безповоротно) та 49 одиниць озброєння та військової техніки. На Куп’янському напрямку загарбники втратили 108 людей убитими та пораненими. Знищені, в тому числі танк, склад боєприпасів та наземний дрон окупантів.

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Речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх в етері нацмарафону поінформував, що росіяни продовжують бомбардування Харківської області.

“Противник весь наступний йому арсенал: це й керовані авіабомби, ракетні удари, удари авіацією та що стосується прикордоння, то й артилерією. За останню добу ворог здійснив 337 обстрілів артилерійських, 18 ударів авіаційних і 38 ударів БПЛА. А також здійснив ракетну атаку на Харківщину вночі”, – поінформував Повх.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 11:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ та ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті на Харківщині минулої доби, а також – бої, які йдуть просто зараз".