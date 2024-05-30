Удари КАБ та FPV-дронів: у ХОВА повідомили про сьогоднішні обстріли Харківщини

Армія РФ продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини, повідомили у ХОВА.

🔺Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок у селі Червона Поляна. Наразі відомо про трьох постраждалих, з них – одна дитина 2017 року народження. Від шпиталізації відмовилися.

🔺Приблизно о 08:00 окупанти обстріляли з FPV-дронів село Івашки. Через це пошкоджені приватний будинок та господарчу споруду. Ніхто не постраждав.

🔺О 10:00, за попередньою інформацією, внаслідок влучання двох КАБів по селу Юрченкове зруйновані два магазини. Постраждалих немає.

🔺Крім того, приблизно о 12:00 у селі Колодязне через обстріли був пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.