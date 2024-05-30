Удари КАБ та FPV-дронів: у ХОВА повідомили про сьогоднішні обстріли Харківщини
Армія РФ продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини, повідомили у ХОВА.
🔺Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок у селі Червона Поляна. Наразі відомо про трьох постраждалих, з них – одна дитина 2017 року народження. Від шпиталізації відмовилися.
🔺Приблизно о 08:00 окупанти обстріляли з FPV-дронів село Івашки. Через це пошкоджені приватний будинок та господарчу споруду. Ніхто не постраждав.
🔺О 10:00, за попередньою інформацією, внаслідок влучання двох КАБів по селу Юрченкове зруйновані два магазини. Постраждалих немає.
🔺Крім того, приблизно о 12:00 у селі Колодязне через обстріли був пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.
Читайте також: На Харківщині з початку дня три атаки, за добу ворог завдав 18 авіаударів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дрон, КАБ, обстріли, пострадали, удар, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удари КАБ та FPV-дронів: у ХОВА повідомили про сьогоднішні обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 14:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини, повідомили у ХОВА.".