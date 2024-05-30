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Нічний ракетний удар: поліція повідомила про руйнування в Харкові й передмісті

Події 08:29   30.05.2024
Оксана Горун
Нічний ракетний удар: поліція повідомила про руйнування в Харкові й передмісті Фото: Олександр Гололобов

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів Харківської області. Зокрема – нічну ракетну атаку в Харкові та Малоданілівській громаді.

“Харків. 30 травня близько 02:05 військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, влучили ракетою з ЗРК С-300 в будівлю цивільного інфраструктурного об’єкта. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки. Мала Данилівка. 30 травня о 02:25 ворог вдарив ракетами з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу військовими зс рф пошкоджено приміщення гуртожитку, приміщення конюшні, пилорами, житлові будинки”, – повідомив Тимошко.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов інформував про чотирьох постраждалих у Харкові. У Малій Данилівці люди не поранені, але, за даними голови громади, постраждали тварини – зокрема загинули кролики.

Також протягом доби поранення отримав житель Руської Лозової – 82-річний цивільний чоловік. По селу били КАБами. Пошкоджені приватні будинки, гараж та автомобіль.

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Росіяни обстріляли Циркуни (удар КАБ пошкодив інфраструктурний об’єкт), Нову Березівку (ракети С-300 вдарили по відкритій місцевості), Черкаські Тишки (горіла трава, пошкоджена дворова споруда), Білий Колодязь (пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди), Вовчанськ (зруйновано будинок і флігель, почалася пожежа), Глушківку (загорілася лісосмуга), Колесниківку (пошкоджено будинок), Курилівку (пошкоджено будинок та гараж). У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів Харківської області. Зокрема – нічну ракетну атаку в Харкові та Малоданілівській громаді".