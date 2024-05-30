Ночной ракетный удар: полиция сообщила о разрушениях в Харькове и пригороде
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области. В частности — ночной ракетной атаки в Харькове и Малоданиловской громаде.
«Харьков. 30 мая около 02:05 военные рф, нарушая законы и обычаи войны, попали ракетой из ЗРК С-300 в здание гражданского инфраструктурного объекта. В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома. Малая Даниловка. 30 мая в 02:25 враг ударил ракетами из ЗРК С-300. В результате обстрела военными вс рф повреждены помещения общежития, помещения конюшни, пилорамы, жилые дома», — сообщил Тимошко.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов информировал о четырех пострадавших в Харькове. В Малой Даниловке люди не ранены, но, по данным главы громады, пострадали животные — в частности, погибли кролики.
Также в течение суток ранение получил житель Русской Лозовой — 82-летнйи гражданский мужчина. По селу били КАБами. Повреждены частные дома, гараж и автомобиль.
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Россияне обстреляли Циркуны (удар КАБ повредил инфраструктурный объект), Новую Березовку (ракеты С-300 ударили по открытой местности), Черкасские Тишки (горела трава, повреждена дворовая постройка), Белый Колодец (поврежден частный дом и хозпостройки), Волчанск (разрушены дом и флигель, начался пожар), Глушковку (загорелась лесополоса), Колесниковку (поврежден дом), Куриловку (повреждены дом и гараж). В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: малая даниловка, новости Харькова, полиция, ракетний удар, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области. В частности — ночной ракетной атаки в Харькове и Малоданиловской громаде".