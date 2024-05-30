По Харьковщине ночью запустили восемь ракет С-300/С-400 — Олещук

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью россияне массированно атаковали Украину ракетами и «шахедами». Крылатые ракеты и беспилотники сбили, баллистические ударили по Харьковской области.

«В ночь на 30 мая 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины с применением восьми зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х- 555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. – РФ) и 32 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136″ из Приморско-Ахтарска – рф и мыса Чауда (Крым)», — проинформировал Олещук.

По его информации, сбили семь крылатых ракет и 32 ударных БпЛА «Shahed-131/136» в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. В Малой Даниловке было попадание по зданию фермы.