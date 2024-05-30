По Харківщині вночі запустили вісім ракет С-300/С-400 – Олещук
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі росіяни масовано атакували Україну ракетами та “шахедами”. Крилаті ракети та безпілотники збили, балістичні вдарили по Харківській області.
“У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням восьми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська –рф. та мису Чауда (Крим)“, – поінформував Олещук.
За його інформацією, збили сім крилатих ракет та 32 ударних БпЛА “Shahed-131/136” у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.
Нагадаємо, вибухи було чутно у Харкові близько 2-ї години ночі. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворогом ракет. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше п’ять ударів, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району. Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по критичній інфраструктурі в одному з районів. У Харкові пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на об’єкті газової інфраструктури. Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї — гостра реакція на стрес. У Малій Данилівці було влучання по будівлі ферми.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі росіяни масовано атакували Україну ракетами та “шахедами”. Крилаті ракети та безпілотники збили, балістичні вдарили по Харківській області".