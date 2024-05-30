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Робота у Харкові та області: опубліковані актуальні вакансії

Суспільство 12:13   30.05.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: опубліковані актуальні вакансії Фото: ХОВА

Станом на 30 травня у Харківській області актуальні 2406 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера-технолога із зарплатою 29 тисяч гривень. Інженер-програміст матиме 28595, а лікар-ортопед-травматолог – 25 тисяч.

Маляр зароблятиме 25980, тваринник – 24900, головний інженер – 22800, бухгалтер – 20500, терміст – 17990, економіст – 17500, а ткач – 15 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 30 травня у Харківській області актуальні 2406 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".