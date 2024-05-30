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Работа в Харькове и области: опубликованы актуальные вакансии

Общество 12:13   30.05.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: опубликованы актуальные вакансии Фото: ХОВА

По состоянию на 30 мая в Харьковской области актуальны 2406 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера-технолога с зарплатой в 29 тысяч гривен. Инженер-программист будет иметь 28595, а врач-ортопед-травматолог – 25 тысяч.

Маляр будет зарабатывать 25980, животновод – 24900, главный инженер – 22800, бухгалтер – 20500, термист – 17990, экономист – 17500, а ткач – 15 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: Харьковчанам предлагают работу в Хозяйственном суде

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 30 мая в Харьковской области актуальны 2406 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".