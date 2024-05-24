Харьковчанам предлагают работу в Хозяйственном суде
Хозсуд Харьковской области ищет сотрудника на зарплату более 20 тыс. грн. Работу предлагают специалисту в сфере информационных технологий.
Объявление о наличии вакансии опубликовали на сайте суда.
«Хозяйственному суду Харьковской области требуется работник для занятия должности государственной службы категории «Б» (на период действия военного положения): начальник отдела статистики и информационных технологий. Должностной оклад – 16 462 грн, с учетом Постановления Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2023 г. № 391 – 24 693 грн (+ надбавка за ранг, выслугу лет, премия (при наличии)», — сообщили на сайте суда.
Среди обязательных требований к кандидатам:
🔹гражданство Украины;
🔹 свободное владение государственным языком;
🔹 опыт работы на должностях государственной службы категорий «Б» или «В», или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет;
🔹 высшее образование квалификационных уровней: «Специалист» или «Магистр» в области информационных технологий (компьютерные науки и информационные технологии, кибербезопасность, компьютерная инженерия и т.п.).
Кандидатов просят заполнить резюме, перейдя по ссылке: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/92/f454906n1632.doc.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хозсуд Харьковской области ищет сотрудника на зарплату более 20 тыс. грн. Работу предлагают специалисту в сфере информационных технологий".