Харьковчанам предлагают работу в Хозяйственном суде

Хозсуд Харьковской области ищет сотрудника на зарплату более 20 тыс. грн. Работу предлагают специалисту в сфере информационных технологий.

Объявление о наличии вакансии опубликовали на сайте суда.

«Хозяйственному суду Харьковской области требуется работник для занятия должности государственной службы категории «Б» (на период действия военного положения): начальник отдела статистики и информационных технологий. Должностной оклад – 16 462 грн, с учетом Постановления Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2023 г. № 391 – 24 693 грн (+ надбавка за ранг, выслугу лет, премия (при наличии)», — сообщили на сайте суда.

Среди обязательных требований к кандидатам:

🔹гражданство Украины;

🔹 свободное владение государственным языком;

🔹 опыт работы на должностях государственной службы категорий «Б» или «В», или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет;

🔹 высшее образование квалификационных уровней: «Специалист» или «Магистр» в области информационных технологий (компьютерные науки и информационные технологии, кибербезопасность, компьютерная инженерия и т.п.).

Кандидатов просят заполнить резюме, перейдя по ссылке: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/92/f454906n1632.doc.