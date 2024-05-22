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«Харьковводоканал» зовет на работу: какие вакансии предлагают

Общество 15:38   22.05.2024
Виктория Яковенко
«Харьковводоканал» зовет на работу: какие вакансии предлагают Фото: КП «Харьковводоканал»

КП «Харьковводоканал» приглашает на работу.

«На сегодняшний день у нас очень много открытых вакансий. Восстановление магистральных водопроводов или внутридомовых систем, оборудование насосных станций, наладка пожарных гидрантов, устранение порывов и утечек из колодцев, обследование сетей – лишь небольшой перечень того, что требует внимания водоканаловцев в городе», — отметили в КП.

Там сообщили, что нуждаются не только в специалистах рабочих специальностей, но и очень, например – мастерах внутридомовых систем с профильным образованием. Также нужны слесари, электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты насосных установок, водители.

Контакты: 050-405-10-92, 050-406-22-11, 097-377-38-80.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 15:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» приглашает на работу.".