«Харківводоканал» кличе на роботу: які вакансії пропонують
Фото: КП “Харківводоканал”
КП «Харківводоканал» запрошує на роботу.
«На сьогодні у нас дуже багато відкритих вакансій. Відновлення магістральних водогонів чи внутрішньобудинкових систем, устаткування насосних станцій, наладка пожежних гідрантів, усунення поривів та витоків з колодязів, обстеження мереж – це лише невеликий перелік того, що потребує уваги водоканалівців у місті», – зазначили у КП.
Там повідомили, що потребують не тільки фахівців робочих спеціальностей, а й дуже нагально, наприклад – майстрів внутрішньобудинкових систем з профільною освітою. Також потрібні слюсарі, електрогазозварники, електромонтери, машиністи насосних установок, водії.
Контакти: 050-405-10-92, 050-406-22-11, 097-377-38-80.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 15:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Харківводоканал» кличе на роботу: які вакансії пропонують".