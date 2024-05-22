«Харківводоканал» кличе на роботу: які вакансії пропонують

КП «Харківводоканал» запрошує на роботу.

«На сьогодні у нас дуже багато відкритих вакансій. Відновлення магістральних водогонів чи внутрішньобудинкових систем, устаткування насосних станцій, наладка пожежних гідрантів, усунення поривів та витоків з колодязів, обстеження мереж – це лише невеликий перелік того, що потребує уваги водоканалівців у місті», – зазначили у КП.

Там повідомили, що потребують не тільки фахівців робочих спеціальностей, а й дуже нагально, наприклад – майстрів внутрішньобудинкових систем з профільною освітою. Також потрібні слюсарі, електрогазозварники, електромонтери, машиністи насосних установок, водії.

Контакти: 050-405-10-92, 050-406-22-11, 097-377-38-80.