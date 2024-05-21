Робота мрії: На місце наглядача маяка на острові претендували 1100 осіб
На острові Вангероге у Північному морі шукали наглядача старовинного маяка XIX століття з гарною фізичною підготовкою, щоб він зміг щодня долати 161 сходинку вгору, пише BILD.
На острові працює музей, оглядовий майданчик і зал одружень. Від потенційного наглядача була потрібна хороша фізична форма.
Інші завдання — продавати квитки та сувеніри, супроводжувати туристів, проводити прибирання та невеликий ремонт, доглядати сад. Жити на маяку не можна, наглядачеві виділяють квартиру в одному з будинків на острові. Загалом там близько 1000 мешканців. Зарплата наглядача – від 2500 євро на місяць.
За три місяці конкурсу на цю посаду надійшло несподівано багато заявок — понад 1100 штук. Місцева влада провела 45 співбесід і відібрала Деніела Йоххайма — молодого батька сімейства із заходу Німеччини. Він вийде працювати 1 червня. Дружина та діти переїдуть на Вангерозі пізніше.
Навчений механік вже кілька разів відпочивав на острові в Північному морі зі своєю дружиною Катрін та двома дітьми. У 2017 році вони також провели медовий місяць на Вангерозі. «Якби ми знали, що тут можна одружитися, ми обов’язково це зробили б», — каже Катрін Йоххайм.
Але навіть без весілля на маяку мрія молодят збулася, адже вони завжди хотіли вирушити на Північне море. Насправді ідея полягала в тому, щоб переїхати на узбережжя, коли вони вийдуть на пенсію, але потім з’явилося оголошення про роботу. “Ми скористалися цією можливістю”, – сказав Йоххайм.
Механік Даніель Йоххайм має не лише технічні навички, а й комерційний розрахунок. І він у хорошій формі, бо йому треба двічі на день підійматися 161 сходинкою на оглядову вежу. Завдяки його захопленням пішим туризмом, плаванням та їздою на велосипеді, це не проблема.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 16:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На острові Вангероге у Північному морі шукали наглядача старовинного маяка XIX століття з гарною фізичною підготовкою, щоб він зміг щодня долати 161 сходинку вгору, пише BILD.".