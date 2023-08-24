Написав на піску SOS. Німця врятували з безлюдного острова в Карибському морі
Вітрильна яхта 64-річного громадянина Німеччини потонула в Карибському морі біля безлюдного острова, повідомляє BILD.
Корабель зазнав аварії на мілководді біля берегів острова Кей-Сал Багамського архіпелагу, між Флоридою та Кубою. Над поверхнею води залишилися стирчати лише щогла яхти.
Чоловік провів на безлюдному острові три дні.
Він натягнув навіс між пальмами, випускав сигнальні ракети у повітря і написав на піску SOS великими літерами. Завдяки цьому його помітила берегова охорона США.
До робінзона направили літак, який скинув йому їжу та воду. Згодом громадянина Німеччини евакуювали з острова на рятувальному судні.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 20:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вітрильна яхта 64-річного громадянина Німеччини потонула в Карибському морі біля безлюдного острова, повідомляє BILD.".