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Написав на піску SOS. Німця врятували з безлюдного острова в Карибському морі

Світ 20:24   24.08.2023
Оксана Якушко
Написав на піску SOS. Німця врятували з безлюдного острова в Карибському морі

Вітрильна яхта 64-річного громадянина Німеччини потонула в Карибському морі біля безлюдного острова, повідомляє BILD.

Корабель зазнав аварії на мілководді біля берегів острова Кей-Сал Багамського архіпелагу, між Флоридою та Кубою. Над поверхнею води залишилися стирчати лише щогла яхти.

Чоловік провів на безлюдному острові три дні.

 

Він натягнув навіс між пальмами, випускав сигнальні ракети у повітря і написав на піску SOS великими літерами. Завдяки цьому його помітила берегова охорона США.

До робінзона направили літак, який скинув йому їжу та воду. Згодом громадянина Німеччини евакуювали з острова на рятувальному судні.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вітрильна яхта 64-річного громадянина Німеччини потонула в Карибському морі біля безлюдного острова, повідомляє BILD.".