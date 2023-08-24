Написав на піску SOS. Німця врятували з безлюдного острова в Карибському морі

Вітрильна яхта 64-річного громадянина Німеччини потонула в Карибському морі біля безлюдного острова, повідомляє BILD.

Корабель зазнав аварії на мілководді біля берегів острова Кей-Сал Багамського архіпелагу, між Флоридою та Кубою. Над поверхнею води залишилися стирчати лише щогла яхти.

Чоловік провів на безлюдному острові три дні.

Він натягнув навіс між пальмами, випускав сигнальні ракети у повітря і написав на піску SOS великими літерами. Завдяки цьому його помітила берегова охорона США.

До робінзона направили літак, який скинув йому їжу та воду. Згодом громадянина Німеччини евакуювали з острова на рятувальному судні.