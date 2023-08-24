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Написал на песке SOS. Немец спасся с необитаемого острова в Карибском море

Мир 20:24   24.08.2023
Оксана Якушко
Написал на песке SOS. Немец спасся с необитаемого острова в Карибском море

Парусная яхта 64-летнего гражданина Германии потонула в Карибское море возле необитаемого острова, сообщает BILD.

Корабль потерпел крушение на мелководье у берегов острова Кей-Сал Багамского архипелага, между Флоридой и Кубой. Над поверхностью воды осталась торчать лишь мачта яхты.

Мужчина провёл на необитаемом острове три дня.

 

Он натянул навес между пальмами, выпускал сигнальные ракеты в воздух и написал на песке SOS большими буквами. Благодаря этому его заметила Береговая охрана США.

К робинзону направили самолёт, который сбросил ему еду и воду. Позже гражданина Германии эвакуировали с острова на спасательном судне.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 20:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парусная яхта 64-летнего гражданина Германии потонула в Карибское море возле необитаемого острова, сообщает BILD.".