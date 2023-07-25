В пустыне Африки нашли португальский 500-летний корабль с золотом
Португальское грузовое судно Bom Jesus, следовавшее в Индию, пропало 500 лет назад. Недавно его останки нашли, но почему-то в пустыне Намибии, пишет NV.
Находка корабля, пропавшего 500 лет назад, в пустыне на юго-западе Африки, да еще и с золотыми монетами на борту, стало одним из самых захватывающих археологических событий последних лет.
Bom Jesus («Добрый Иисус») — португальское судно, которое отплыло из Лиссабона 7 марта 1533 года. Его судьба была неизвестна, пока останки не обнаружили в пустыне Намибии во время операций по добыче алмазов вблизи побережья.
О самом кораблекрушении известно немного. Судно везло в Индию груз золотых и медных слитков и тысячи золотых монет.
Предполагают, что Bom Jesus затонул потому, что шел слишком близко к берегу во время шторма у побережья Намибии, из-за чего налетел на скалу. После того, как вода сошла, корабль остался на суше.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 15:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Португальское грузовое судно Bom Jesus, следовавшее в Индию, пропало 500 лет назад. Недавно его останки нашли, но почему-то в пустыне Намибии, пишет NV.".