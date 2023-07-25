500-річний португальський корабель із золотом знайшли у пустелі Африки

Португальське вантажне судно Bom Jesus, яке прямувало до Індії, зникло 500 років тому. Нещодавно його останки знайшли, але чомусь у пустелі Намібії, пише NV.

Знахідка корабля, який зник 500 років тому, в пустелі на південному заході Африки, та ще й із золотими монетами на борту, стала однією з найзахоплюючих археологічних подій останніх років.

Bom Jesus («Добрий Ісус») — португальське судно, яке відпливло з Лісабона 7 березня 1533 року. Його доля була невідома, поки рештки не виявили у пустелі Намібії під час операцій з видобутку алмазів поблизу узбережжя.

Про саму аварію корабля відомо небагато. Судно везло в Індію вантаж золотих і мідних зливків і тисячі золотих монет.

Припускають, що Bom Jesus затонув тому, що йшов надто близько до берега під час шторму на узбережжі Намібії, через що налетів на скелю. Після того, як вода зійшла, корабель залишився на суші.