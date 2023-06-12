Понад 3 тисячі років. Археологи знайшли рідкісне поховання родини під Харковом

Дивні кістки виявив переселенець із Кривого Рогу під час прогулянки із сином на Зміївських кручах у Харківській області. Завдяки їм, археологи саме там знайшли поховання сім’ї передскіфського періоду, що велика рідкість.

Сімейне поховання датовано 15-13 ст. е., повідомила старший науковий співробітник Зміївського краєзнавчого музею Ірина Саяна на своїй сторінці у Facebook.

«9 червня Рятівною археологічною службою Харківської області та працівниками Харківського історичного та Зміївського краєзнавчого музеїв було проведено рятівні археологічні розкопки на Зміївських кручах, в результаті яких було виявлено групове поховання пізнього етапу зрубної культурно-історичної спільноти (15-13 ст. до н.е.). Ця культура в той період була широко розповсюджена у степовій та лісостеповій зоні України», – зазначила науковець.



Поховання виявили переселенці із Кривого Рогу 10-річний Лев Кошман та його батько Сергій Кошман.

«Батько із сином приїхали на Зміївські кручі, щоб помилуватися краєвидами. Хлопчик у окопі розгледів кістку, яка згодом виявилась людським черепом. Не знаючи, що робити далі, батько і син звернулися до Зміївського краєзнавчого музею. Відразу ж на місце знахідки виїхали працівники музею, які біля людського черепа знайшли фрагменти ліпного сіроглиняного горщика. На жаль, частина горщика була втрачена в результаті земельних робіт екскаватора. Але й ті фрагменти, які знайшли, свідчать про те, що цей горщик належить до скіфського, або навіть перескіфського часу», – розповіла Ірина Саяна.

Фотографії знахідок в той же день відіслали до археологічної служби Харківської області. І результат не забарився. Знахідка зацікавила археологів, і вони провели охоронні дослідження цього поховання.

Під час розкопок археологи знайшли 3 поховання зрубної культури (5-13 ст. до н.е.). І що цікаво, це не остаточна кількість захоронень в могильнику. Могильні плями показують на те, що там є інші поховання людей того періоду, і їх може бути до 20 осіб.

Археологи вважають, що це рідкісний тип сімейного поховання, який знаходять на території Харківської області дуже вкрай нечасто.