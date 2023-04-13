На Харківщині підприємці мають повернути державі особливо цінні землі

Прокуратура вимагає повернути державі особливо цінні землі пам’ятки археології — городища “Закозарівське” вартістю майже 600 млн грн.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За їхніми даними, рішенням виконавчого комітету Харківської облради від 17.03.1986 взято на державний облік об’єкт культурної спадщини — пам’ятку археології городище «Закозарівське». Воно належить до доби раннього заліза, 6—4 ст. до н. е. скіфської доби.

При цьому встановлено, що розпорядженням голови Харківської районної держадміністрації від 07.05.2008 ці земельні ділянки передали у власність 23-х фізичних осіб та підприємства для ведення особистого сільського господарства. Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту на території Люботинської міської ради Харківського району.

«Водночас проведеними за ініціативи окружної прокуратури геодезичними дослідженнями встановлено, що низка земельних ділянок загальною площею 34 га та вартістю майже 600 млн грн, щодо яких зареєстровано право приватної власності, частково знаходяться в межах об’єкта культурної спадщини пам’ятки археології — городища «Закозарівське», – повідомили у прокуратурі.

Також, додали правоохоронці, відповідно до ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону культурної спадщини», у межах історико-культурного заповідника та історико-культурної заповідної території забороняється діяльність, що негативно впливає або може негативно вплинути на стан збереження об’єктів культурної спадщини, режим їх охорони та використання.

Тож, правоохоронці подали позовну заяву про повернення вказаних земель державі.

Крім того, прокурори подали позовну заяву до 23-х фізичних осіб та підприємства про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні землями історико-культурного призначення.

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