Live
  • Понеділок 10.04.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові на 100 млн грн

Суспільство 10:40   10.04.2023
Оксана Горун
Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові на 100 млн грн

Прокуратура звернулася до суду, щоб розірвати договір оренди на землю на вул. Луї Пастера в Харкові.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради підприємству в 2007 році було передано в оренду земельну ділянку площею майже 1 га для будівництва кварталу індивідуальних житлових будинків по вул. Луї Пастера у Харкові. Однак підприємство так і не розпочало будівництво і навіть не отримало дозвільні документи на виконання будівельних робіт“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Така бездіяльність підприємства порушує умови оренди землі, заявили в прокуратурі. Тож прокурори звернулися до суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути ділянку вартістю понад 100 млн грн у власність тергромади Харкова.

Читайте також: Земельна ділянка вартістю 390 млн грн повернеться у власність громади Харкова

Госпсуд уже відкрив провадження у справі.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

12:52
На Харківщині родич чиновника незаконно отримав землю за 200 тис грн
11:43
Судитимуть 9 військових РФ за мародерство у Циркунах: одного з них – обміняли
10:40
Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові на 100 млн грн
09:32
Депутатка від “ОПЗЖ” на Харківщині піде під суд за колабораціонізм
14:51
Уночі по готельному комплексу на Дергачівщині вдарили ракетою Х-59 (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові на 100 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 10:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура звернулася до суду, щоб розірвати договір оренди на землю на вул. Луї Пастера в Харкові".