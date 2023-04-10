Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові на 100 млн грн
Прокуратура звернулася до суду, щоб розірвати договір оренди на землю на вул. Луї Пастера в Харкові.
“Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради підприємству в 2007 році було передано в оренду земельну ділянку площею майже 1 га для будівництва кварталу індивідуальних житлових будинків по вул. Луї Пастера у Харкові. Однак підприємство так і не розпочало будівництво і навіть не отримало дозвільні документи на виконання будівельних робіт“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Така бездіяльність підприємства порушує умови оренди землі, заявили в прокуратурі. Тож прокурори звернулися до суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути ділянку вартістю понад 100 млн грн у власність тергромади Харкова.
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Госпсуд уже відкрив провадження у справі.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура звернулася до суду, щоб розірвати договір оренди на землю на вул. Луї Пастера в Харкові".