Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові на 100 млн грн

Прокуратура звернулася до суду, щоб розірвати договір оренди на землю на вул. Луї Пастера в Харкові.

“Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради підприємству в 2007 році було передано в оренду земельну ділянку площею майже 1 га для будівництва кварталу індивідуальних житлових будинків по вул. Луї Пастера у Харкові. Однак підприємство так і не розпочало будівництво і навіть не отримало дозвільні документи на виконання будівельних робіт“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Така бездіяльність підприємства порушує умови оренди землі, заявили в прокуратурі. Тож прокурори звернулися до суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути ділянку вартістю понад 100 млн грн у власність тергромади Харкова.

Госпсуд уже відкрив провадження у справі.