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Земельна ділянка вартістю 390 млн грн повернеться у власність громади Харкова

Суспільство 12:50   24.03.2023
Вікторія Яковенко
Земельна ділянка вартістю 390 млн грн повернеться у власність громади Харкова Фото: Харківська обласна прокуратура

До Харківської міської територіальної громади приватник має повернути земельну ділянку площею майже 6,5 га.

Харківська обласна прокуратура встановила, що між мерією міста та товариством з обмеженою відповідальністю у 2021 році був укладений договір оренди земельної ділянки вартістю понад 390 мільйонів гривень, розташованої в Індустріальному районі. Там підприємство мало реконструювати нежитлову будівлю та побудувати реабілітайційно-профілактичний комплекс.

Однак, за даними прокуратури, процедура передачі земельної ділянки в оренду відбувалась без проведення земельних торгів.

Господарський суд Харківщини задовольнив позов прокуратури — визнав договір недійсним і скасував рішення мерії Харкова.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 12:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харківської міської територіальної громади приватник має повернути земельну ділянку площею майже 6,5 га.".