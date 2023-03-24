Земельна ділянка вартістю 390 млн грн повернеться у власність громади Харкова

До Харківської міської територіальної громади приватник має повернути земельну ділянку площею майже 6,5 га.

Харківська обласна прокуратура встановила, що між мерією міста та товариством з обмеженою відповідальністю у 2021 році був укладений договір оренди земельної ділянки вартістю понад 390 мільйонів гривень, розташованої в Індустріальному районі. Там підприємство мало реконструювати нежитлову будівлю та побудувати реабілітайційно-профілактичний комплекс.

Однак, за даними прокуратури, процедура передачі земельної ділянки в оренду відбувалась без проведення земельних торгів.

Господарський суд Харківщини задовольнив позов прокуратури — визнав договір недійсним і скасував рішення мерії Харкова.

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