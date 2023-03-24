Земельна ділянка вартістю 390 млн грн повернеться у власність громади Харкова
Фото: Харківська обласна прокуратура
До Харківської міської територіальної громади приватник має повернути земельну ділянку площею майже 6,5 га.
Харківська обласна прокуратура встановила, що між мерією міста та товариством з обмеженою відповідальністю у 2021 році був укладений договір оренди земельної ділянки вартістю понад 390 мільйонів гривень, розташованої в Індустріальному районі. Там підприємство мало реконструювати нежитлову будівлю та побудувати реабілітайційно-профілактичний комплекс.
Однак, за даними прокуратури, процедура передачі земельної ділянки в оренду відбувалась без проведення земельних торгів.
Господарський суд Харківщини задовольнив позов прокуратури — визнав договір недійсним і скасував рішення мерії Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харківської міської територіальної громади приватник має повернути земельну ділянку площею майже 6,5 га.".