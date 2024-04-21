“Не менш унікальне, ніж “Москва”: судно РФ підбили у Криму ВМС ЗСУ (відео)
21 квітня у порту тимчасово окупованого Севастополя Військово-морські сили ЗСУ пошкодили російське рятувальне судно “Коммуна”, підтвердив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
“Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму”, — наголосив Плетенчук.
Вранці у Севастополі пролунала серія вибухів. Окупаційний “губернатор” міста повідомив про атаку на військовий корабель, але запевнив, що її було відбито.
Відео із соцмереж
Як розповів оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко, “Коммуна” – це єдине у своєму роді судно у складі ВМФ РФ, призначене для порятунку підводних човнів.
“Іншого такого просто – немає. Але, що найцікавіше, будували його не у РФ, не в СРСР, а в період Російської імперії! Судно було закладено в 1912-му, введено в дію в 1915-му… Відтоді подібного судна так і не було побудовано, а це продовжувало експлуатуватися. Якщо офіційно підтвердиться знищення “Коммуни”, то це не менш унікальна ціль, ніж ракетний крейсер “Москва”, але при цьому ще й раритетна”, – написав Коваленко.
Скрини Олександра Коваленка
Читайте також: “Трагічна подія” – росіяни розповіли, як втопили їхній корабель (аудіо)
- Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: вмс, ЗСУ, коммуна, корабль, Крым, Севастополь;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Не менш унікальне, ніж “Москва”: судно РФ підбили у Криму ВМС ЗСУ (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 17:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 квітня у порту тимчасово окупованого Севастополя Військово-морські сили ЗСУ пошкодили російське рятувальне судно “Коммуна”, підтвердив речник ВМС Дмитро Плетенчук.".