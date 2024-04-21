«Не менее уникальное, чем «Москва»: судно РФ подбили в Крыму ВМС ВСУ (видео)

21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя Военно-морские силы ВСУ повредили российское спасательное судно «Коммуна», подтвердил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

«Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уберутся из Крыма», — написал Плетенчук.

Утром в Севастополе прогремела серия взрывов. Оккупационный «губернатор» города сообщил об атаке на военный корабль, но заверил, что она была отбита.

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Как рассказал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, Коммуна — это единственное в своем роде судно в составе ВМФ РФ, предназначенное для спасения подводных лодок.

«Другого такого просто — нет. Но, что самое интересное, строили его не в РФ, не в СССР, а в период Российской империи! Судно было заложено в 1912-м, введено в строй в 1915-м… С тех пор подобное судно так и не было построено, а это продолжало эксплуатироваться. Если официально подтвердится уничтожение «Коммуны», то это не менее уникальная цель, чем ракетный крейсер «Москва», но при этом еще и раритетная», — написал Коваленко.



Скрины Александра Коваленко