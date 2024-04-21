«Не менее уникальное, чем «Москва»: судно РФ подбили в Крыму ВМС ВСУ (видео)
21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя Военно-морские силы ВСУ повредили российское спасательное судно «Коммуна», подтвердил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
«Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уберутся из Крыма», — написал Плетенчук.
Утром в Севастополе прогремела серия взрывов. Оккупационный «губернатор» города сообщил об атаке на военный корабль, но заверил, что она была отбита.
Видео из соцсетей
Как рассказал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, Коммуна — это единственное в своем роде судно в составе ВМФ РФ, предназначенное для спасения подводных лодок.
«Другого такого просто — нет. Но, что самое интересное, строили его не в РФ, не в СССР, а в период Российской империи! Судно было заложено в 1912-м, введено в строй в 1915-м… С тех пор подобное судно так и не было построено, а это продолжало эксплуатироваться. Если официально подтвердится уничтожение «Коммуны», то это не менее уникальная цель, чем ракетный крейсер «Москва», но при этом еще и раритетная», — написал Коваленко.
Скрины Александра Коваленко
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- Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: вмс, ВСУ, коммуна, корабль, Крым, Севастополь;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 17:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя Военно-морские силы ВСУ повредили российское спасательное судно «Коммуна», подтвердил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук".