«Трагическое событие» — россияне рассказали, как утопили их корабль (аудио)

ГУР Минобороны Украины опубликовало аудиоперехват доклада командира 184-й бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск). Он рассказал про ночное «событие» с кораблем «Сергей Котов».

«Понятно, что все вы уже это знаете, наше трагическое событие ночное. В 00:50 безэкипажными катерами в количестве пяти единиц был атакован малый патрульный корабль «Котов», который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне и находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован пятью БЭКами. Не знаю, как там они боролись с ними 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе «Котова» пять БЭКов. Там и вертолет был, сам корабль, бл..дь с вооружением», — поделился командир.

Напомним, ранее ГУР проинформировало: российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» уничтожен в районе Керченского пролива. По нему успешно отработали украинские морские дроны “Magura V5”. Корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов и затонул.