Ночью украинские морские дроны утопили российский военный корабль — ГУР
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ночью с 4 на 5 марта уничтожен российский патрульный корабль «Сергей Котов».
Операцию ночью с 4 на 5 марта провело спецподразделение ГУР МО Украины «Group 13» в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
«В результате удара морскими дронами “Magura V5” российский корабль проекта 22160 «сергей котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Огненное поражение «котова» произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива», — проинформировали в ГУР.
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Стоимость ушедшего на дно корабля, по данным разведчиков, — около 65 миллионов долларов.
По данным майора ВСУ и журналиста Тараса Березовца, «Сергей Котов» был новым российским кораблем — его спустили на воду в 2021 году.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: война, ГУР, русский военный корабль, утопили;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ночью с 4 на 5 марта уничтожен российский патрульный корабль «Сергей Котов»".