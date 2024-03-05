Ночью украинские морские дроны утопили российский военный корабль — ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ночью с 4 на 5 марта уничтожен российский патрульный корабль «Сергей Котов».

Операцию ночью с 4 на 5 марта провело спецподразделение ГУР МО Украины «Group 13» в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

«В результате удара морскими дронами “Magura V5” российский корабль проекта 22160 «сергей котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Огненное поражение «котова» произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива», — проинформировали в ГУР.

Стоимость ушедшего на дно корабля, по данным разведчиков, — около 65 миллионов долларов.

По данным майора ВСУ и журналиста Тараса Березовца, «Сергей Котов» был новым российским кораблем — его спустили на воду в 2021 году.