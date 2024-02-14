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ГУР показало видео уничтожения российского корабля «Цезарь Куников»

Происшествия 10:11   14.02.2024
Оксана Горун
ГУР показало видео уничтожения российского корабля «Цезарь Куников» Скриншот

Очередной российский военный корабль подбили ударными морскими дронами «Magura V5», сообщили в ГУР.

Украинские разведчики подтвердили уничтожение большого десантного корабля Черноморского флота РФ «Цезарь Куников». Миссию осуществили спецназовцы «Группы 13» Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами «Magura V5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге «цезарь куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 81 год назад», — отметили в ГУР.

Там также дополнили, опровергая заявления россиян о том, что с экипажем корабля все в порядке: «Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела».

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Ранее об уничтожении корабля заявили в Генштабе ВСУ.  Видео столба дыма в море публиковали местные крымские telegram-каналы. Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уточнил: подобный корабль не способна построить ни одна верфь из имеющихся в РФ. Его полное водоизмещение 4 тыс. тонн. Экипаж в полном составе 87 человек.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 10:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной российский военный корабль подбили ударными морскими дронами «Magura V5», сообщили в ГУР".