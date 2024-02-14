ГУР показало видео уничтожения российского корабля «Цезарь Куников»

Очередной российский военный корабль подбили ударными морскими дронами «Magura V5», сообщили в ГУР.

Украинские разведчики подтвердили уничтожение большого десантного корабля Черноморского флота РФ «Цезарь Куников». Миссию осуществили спецназовцы «Группы 13» Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами «Magura V5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге «цезарь куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 81 год назад», — отметили в ГУР.

Там также дополнили, опровергая заявления россиян о том, что с экипажем корабля все в порядке: «Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела».

Ранее об уничтожении корабля заявили в Генштабе ВСУ. Видео столба дыма в море публиковали местные крымские telegram-каналы. Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уточнил: подобный корабль не способна построить ни одна верфь из имеющихся в РФ. Его полное водоизмещение 4 тыс. тонн. Экипаж в полном составе 87 человек.