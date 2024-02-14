ГУР показало видео уничтожения российского корабля «Цезарь Куников»
Очередной российский военный корабль подбили ударными морскими дронами «Magura V5», сообщили в ГУР.
Украинские разведчики подтвердили уничтожение большого десантного корабля Черноморского флота РФ «Цезарь Куников». Миссию осуществили спецназовцы «Группы 13» Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами «Magura V5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге «цезарь куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 81 год назад», — отметили в ГУР.
Там также дополнили, опровергая заявления россиян о том, что с экипажем корабля все в порядке: «Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела».
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Ранее об уничтожении корабля заявили в Генштабе ВСУ. Видео столба дыма в море публиковали местные крымские telegram-каналы. Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уточнил: подобный корабль не способна построить ни одна верфь из имеющихся в РФ. Его полное водоизмещение 4 тыс. тонн. Экипаж в полном составе 87 человек.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Украина; Теги: ГУР, знищили, корабль, уничтожили, утонул;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной российский военный корабль подбили ударными морскими дронами «Magura V5», сообщили в ГУР".