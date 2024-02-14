Российский военный корабль в Черном море уничтожили ВСУ и ГУР — Генштаб
Российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» успешно атаковали в территориальных водах Украины — возле Крыма.
«Вооруженные силы Украины совместно с ГУР Минобороны уничтожили большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников». В момент поражения он находился в территориальных водах Украины возле Алупки», — сообщил утром 14 февраля Генштаб ВСУ.
Ранее о взрывах в море и вероятной их связи с атакой на российский военный корабль сообщал местный telegram-канал «Крымский ветер». В крымских пабликах писали о взрывах, которые слышали в районе Симеиза, Мисхора и Кацивели. Также появилось видео столба дыма, стоящего над морем.
«В Крыму в районе Симеиза потопили большой десантный корабль «Цезарь Куников». БДК проекта 775 участвовал в операции KFOR в Косово в 1999 году, в войне против Грузии и осуществлял обеспечение сирийской армии», — прокомментировал эти кадры украинский журналист и майор ВСУ Тарас Березовец.
Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уточнил: уничтоженный корабль относится к БДК проекта 775. Его спустили на воду в 1986 году, а создавали в Польше — на верфи «Stocznia Polnocna» в Гданьске.
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«Его полное водоизмещение 4 тыс. тонн. Экипаж в полном составе 87 чел. Данные корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках РОВ, но как десантный функционал — это 12 ед. бронетехники техники и не менее 340 чел десанта. Поэтому вопрос, когда с «ЦК» случилось то, что случилось, он был загружен и интересно чем, или шел порожняком? Но даже если и шел порожняком, это все равно — прекрасно! Ведь в россии ни одна верфь не может строить и даже полноценно ремонтировать эти корабли», — подчеркнул Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ВСУ, ГУР, знищили, корабль, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» успешно атаковали в территориальных водах Украины — возле Крыма".