Российский военный корабль в Черном море уничтожили ВСУ и ГУР — Генштаб

Российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» успешно атаковали в территориальных водах Украины — возле Крыма.

«Вооруженные силы Украины совместно с ГУР Минобороны уничтожили большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников». В момент поражения он находился в территориальных водах Украины возле Алупки», — сообщил утром 14 февраля Генштаб ВСУ.

Ранее о взрывах в море и вероятной их связи с атакой на российский военный корабль сообщал местный telegram-канал «Крымский ветер». В крымских пабликах писали о взрывах, которые слышали в районе Симеиза, Мисхора и Кацивели. Также появилось видео столба дыма, стоящего над морем.

«В Крыму в районе Симеиза потопили большой десантный корабль «Цезарь Куников». БДК проекта 775 участвовал в операции KFOR в Косово в 1999 году, в войне против Грузии и осуществлял обеспечение сирийской армии», — прокомментировал эти кадры украинский журналист и майор ВСУ Тарас Березовец.

Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уточнил: уничтоженный корабль относится к БДК проекта 775. Его спустили на воду в 1986 году, а создавали в Польше — на верфи «Stocznia Polnocna» в Гданьске.

«Его полное водоизмещение 4 тыс. тонн. Экипаж в полном составе 87 чел. Данные корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках РОВ, но как десантный функционал — это 12 ед. бронетехники техники и не менее 340 чел десанта. Поэтому вопрос, когда с «ЦК» случилось то, что случилось, он был загружен и интересно чем, или шел порожняком? Но даже если и шел порожняком, это все равно — прекрасно! Ведь в россии ни одна верфь не может строить и даже полноценно ремонтировать эти корабли», — подчеркнул Коваленко.