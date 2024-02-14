Російський військовий корабель у Чорному морі знищили ЗСУ та ГУР – Генштаб

Російський великий десантний корабель “Цезар Куніков” успішно атакували у територіальних водах України – біля Криму.

“Збройні сили України спільно з ГУР Міноборони знищили великий десантний корабель окупантів “Цезар Куніков”. У момент ураження він перебував у територіальних водах України біля Алупки”, – повідомив вранці 14 лютого Генштаб ЗСУ.

Раніше про вибухи в морі та ймовірний їхній зв’язок з атакою на російський військовий корабель повідомляв місцевий телеграм-канал “Кримський вітер”. У кримських пабліках писали про вибухи, які чули в районі Сімеїзу, Місхора та Кацівелі. Також з’явилося відео стовпа диму, що стоїть над морем.

“У Криму в районі Сімеїзу потопили великий десантний корабель “Цезар Куніков”. ВДК проєкту 775 брав участь в операції KFOR у Косово у 1999 році, у війні проти Грузії та здійснював забезпечення сирійської армії”, – прокоментував ці кадри український журналіст і майор ЗСУ Тарас Березовець.

Військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко уточнив: знищений корабель належить до ВДК проєкту 775. Його спустили на воду у 1986 році, а створювали в Польщі – на корабельні “Stocznia Polnocna” у Гданську.

“Його повна водотоннажність 4 тис. тонн. Екіпаж у повному складі 87 чол. Дані кораблі останнім часом використовувалися переважно як транспорт, у логістичних ланцюжках РОВ, але як десантний функціонал – це 12 од. бронетехніки техніки та не менше 340 чол. десанту. Питання, коли з “ЦК” трапилося те, що трапилося, він був завантажений і цікаво чим, чи йшов порожняком? Але навіть якщо і йшов порожняком, це все одно – чудово! Адже в росії жодна корабельня не може будувати та навіть повноцінно ремонтувати ці кораблі”, – наголосив Коваленко.