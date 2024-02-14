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ГУР показало відео знищення російського корабля “Цезар Куніков”

Події 10:11   14.02.2024
Оксана Горун
ГУР показало відео знищення російського корабля “Цезар Куніков”

Черговий російський військовий корабель підбили ударними морськими дронами “Magura V5”, повідомили в ГУР.

Українські розвідники підтвердили знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ “Цезар Куніков”. Місію здійснили спецназівці “Групи 13” Головного управління розвідки Міноборони України.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумку “цезарь куніков” отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому“, – зазначили в ГУР.

Там також доповнили, спростовуючи заяви росіян про те, що з екіпажем корабля все гаразд: “Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала”.

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Раніше про знищення корабля заявили в Генштабі ЗСУ. Відео стовпа диму в морі публікували місцеві кримські телеграм-канали. Військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко уточнив: подібний корабель не здатна побудувати жодна корабельня з наявних у РФ. Його повна водотоннажність 4 тис. тонн. Екіпаж у повному складі 87 осіб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 10:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий російський військовий корабель підбили ударними морськими дронами “Magura V5”, повідомили в ГУР".