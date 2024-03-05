Вночі українські морські дрони втопили російський військовий корабель – ГУР
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що вночі з 4 на 5 березня знищено російський патрульний корабель “Сєргєй Котов”.
Операцію вночі з 4 на 5 березня провів спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
“Внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проєкту 22160 “сєрґєй котов” зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження “котова” відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки”, – поінформували в ГУР.
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Вартість корабля, за даними розвідників, — близько 65 мільйонів доларів.
За даними майора ЗСУ та журналіста Тараса Березовця, “Сєргєй Котов” був новим російським кораблем – його спустили на воду у 2021 році.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що вночі з 4 на 5 березня знищено російський патрульний корабель “Сєргєй Котов”".