“Трагічна подія” – росіяни розповіли, як втопили їхній корабель (аудіо)

ГУР Міноборони України опублікувало аудіоперехоплення доповіді командира 184-ї бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ). Він розповів, що вночі сталася “подія” з кораблем “Сергій Котов”.

“Зрозуміло, що все ви вже це знаєте, наша трагічна подія нічна. О 00:50 безекіпажними катерами в кількості п’яти одиниць атакували малий патрульний корабель “Котов”, який разом з нами несе бойове чергування з протиповітряної оборони й знаходиться, відповідно, у мене на управлінні. Був атакований п’ятьма БЕКами. Не знаю, як там вони боролися з ними 40 хвилин. Тому що за 40 хвилин до цього була інформація, що в районі “Котова” п’ять БЕКів. Там і вертоліт був, сам корабель, бл…дь з озброєнням”, – поділився командир.

Нагадаємо, раніше ГУР поінформувало: російський корабель проєкту 22160 “Сєргєй Котов” знищено в районі Керченської протоки. По ньому успішно відпрацювали українські морські дрони “Magura V5”. Корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів і затонув.