Міст в нікуди і “функціонально неактивний” флот РФ – реакція на атаки по Криму

Путінські кораблі не можуть вийти з порту в Чорному морі, але тонуть і там, кажуть західні військові чиновники та експерти про атаки українців по окупованому Криму, повідомляє Голос Америки.

“Незаконна окупація Путіним України приносить значні витрати російському Чорноморському флоту, який став функціонально неактивним. Російський флот ходив Чорним морем з 1783 року, але зараз змушений обмежитись портом. Але навіть там путінські кораблі тонуть!”- відреагував міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс на повідомлення про нові удари України по російських кораблях.

Українське Стратегічне командування повідомило про ураження двох російських кораблів “Ямал” та “Азов” 24 березня, а також пошкодження низки об’єктів російського Чорноморського флоту в Криму, включаючи центр зв’язку.

Аналітики на Заході вказують на шкоду, яку завдають удари по Чорноморському флоту для спроможностей РФ утримувати Крим і проводити звідти операції.

Керченський міст стане “мостом в нікуди”, після високоточних українських ударів, твітує колишній командувач Сухопутних сил США Бен Годжес.

“Україна демонструє точні удари високої цінності, які роблять Крим непідйомним для росіян, – твітує Годжес. – Якщо Росія не зможе зупинити ці удари, вони зрозуміють, що більше не мають прихистку. Керченський міст стає “мостом в нікуди”.

Якщо інформація про пошкодження підтвердиться, це стане “спустошливим ударом” для Путіна в Криму, пише британське видання Daily Mail. Воно нагадує, що вартість кожного з цих кораблів сягає 170 мільйонів фунтів. Кораблі побудовані в польському Гданську в радянські часи, але їх модернізовали. Видання також нагадує, що удари нанесені після зміни керівництва російського Чорноморського флоту.

На цьому наголошує і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

“Україна вітає нового командувача ВМС Росії ударами по ще двох кораблях Чорноморського флоту”, – твітує експосадовець.

Удари про кораблях РФ в Криму можуть означати зміну тактики Збройних сил України, каже аналітик британського SkyNews Шон Белл.

Україна більше зосереджена на Криму, ще й тому, що “Росія наразі тисне на Донбасі і, існує думка, що Україні цьому важко опиратись і вона буде змушено повільно відійти”, вважає Белл. Він зауважує, що тиск на Крим та стратегічно важливий порт Севастополь, хоч “може і не призвести до захоплення Криму, але якщо він буде під ризиком – а Чорноморський флот, діамант в короні Путіна, вже відійшов на схід – це може стати частиною битви щодо перемовин, тому це може бути зміною тактики українців”.