Сенатор США побажав Україні зруйнувати Кримський міст за допомогою ATACMS

Сподіваюся, що у 2024 році Америка відправить в Україну зброю, яка вам вкрай необхідна, і в майбутньому ви почнете не тільки утримувати територію, а й чинитиме подальший тиск на росіян, що ви отримаєте ATACMS і зруйнуєте міст, який з’єднує Крим із Росією. Я хочу, щоб 2024 став роком якісної переваги для українських військових.