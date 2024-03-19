Сенатор США побажав Україні зруйнувати Кримський міст за допомогою ATACMS
Фото: spravdi.gov.ua
Сподіваюся, що у 2024 році Америка відправить в Україну зброю, яка вам вкрай необхідна, і в майбутньому ви почнете не тільки утримувати територію, а й чинитиме подальший тиск на росіян, що ви отримаєте ATACMS і зруйнуєте міст, який з’єднує Крим із Росією. Я хочу, щоб 2024 став роком якісної переваги для українських військових.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: ATACMS, грэм, крымский мост, сенатор;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 11:16;
Кореспондент Ліндсі Грем, сенатор США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сподіваюся, що у 2024 році Америка відправить в Україну зброю, яка вам вкрай необхідна, і в майбутньому ви почнете не…".