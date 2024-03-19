Сенатор США пожелал Украине разрушить Крымский мост с помощью ATACMS

Надеюсь, что в 2024 году Америка отправит в Украину крайне необходимое оружие, и в будущем вы начнете не только удерживать территорию, но и будете оказывать дальнейшее давление на россиян, что вы получите ATACMS и разрушите мост, который соединяет Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных.