Сенатор США пожелал Украине разрушить Крымский мост с помощью ATACMS
Фото: spravdi.gov.ua
Надеюсь, что в 2024 году Америка отправит в Украину крайне необходимое оружие, и в будущем вы начнете не только удерживать территорию, но и будете оказывать дальнейшее давление на россиян, что вы получите ATACMS и разрушите мост, который соединяет Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: ATACMS, грэм, крымский мост, сенатор;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:16;
Корреспондент Линдси Грэм, сенатор США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Надеюсь, что в 2024 году Америка отправит в Украину крайне необходимое оружие, и в будущем вы начнете не только удерживать…".