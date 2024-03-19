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Сенатор США пожелал Украине разрушить Крымский мост с помощью ATACMS

Мир 11:16   19.03.2024
Линдси Грэм
сенатор США
Сенатор США пожелал Украине разрушить Крымский мост с помощью ATACMS Фото: spravdi.gov.ua

Надеюсь, что в 2024 году Америка отправит в Украину крайне необходимое оружие, и в будущем вы начнете не только удерживать территорию, но и будете оказывать дальнейшее давление на россиян, что вы получите ATACMS и разрушите мост, который соединяет Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных.

Автор: Линдси Грэм, сенатор США
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Линдси Грэм, сенатор США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Надеюсь, что в 2024 году Америка отправит в Украину крайне необходимое оружие, и в будущем вы начнете не только удерживать…".