Сегодня 6 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 6 ноября

6 ноября в Украине – день изгнания нацистских оккупантов из Киева.

В мире – Международный день предотвращения эксплуатации внешней среды во время войны и вооруженных конфликтов и Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Первый четверг ноября – это Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях, Международный день стаута (это ирландское темное пиво), День «Мужчины готовят ужин» и Международный день проектного менеджера.

Также сегодня: Всемирный день без бумаги, День ориентирования без компаса, День саксофона.

6 ноября в истории

6 ноября 1492 года считают одной из возможных дат, когда на Кубе Христофор Колумб впервые столкнулся с курением. Подробнее.

6 ноября 1914 года (по другой версии – 5-го) Великобритания и Франция объявили войну Османской империи. Подробнее.

6 ноября 1932 года в Германии состоялись последние демократические выборы – перед захватом власти Гитлером. Подробнее.

6 ноября 1943 года советские войска изгнали нацистов из Киева. Подробнее.

6 ноября 1964 года в эксплуатацию сдали Тернопольский фарфоровый завод. Подробнее.

6 ноября 1991 года в Украине назначили первого начальника Службы безопасности Украины. Структуру, которую тогда называлась Служба национальной безопасности, возглавил Евгений Марчук. Подробнее.

6 ноября 2012 года Тэмми Болдуин стала первым политиком – открытой гомосексуалкой, избранной в Сенат США. Сенатор представляет штат Висконсин. Она далеко не новичок в политике. Впервые баллотировалась в ассамблею своего штата еще в 1992 году – и сразу успешно. Она выиграла праймериз Демократической партии, а затем одолела конкурентов от трех партий на выборах.

«Она была одной из лишь шести открытых гомосексуальных политических кандидаток по всей стране, победивших на всеобщих выборах того года», — отмечает англоязычная Википедия.

В дальнейшем Болдуин дважды переизбирали в ассамблею Висконсина. А уже в 1998 году она одержала победу на выборах в Конгресс США и стала первой женщиной, избранной в Конгресс от штата Висконсин, и в дальнейшем ее регулярно переизбирали. В дальнейшем конгрессвумен с первой попытки выиграла праймериз Демократической партии и стала кандидатом в Сенат.

«6 ноября 2012 года Болдуин стала первой открыто гомосексуальной кандидаткой, избранной в Сенат США, получив 51,4% голосов. Благодаря 14-летним полномочиям в Палате представителей, согласно правилам Сената, она имела самый высокий стаж работы среди вступающих в должность сенаторов», — пишут авторы Википедии.

Она повторила этот успех в 2018-м, а в 2024-м смогла с небольшим преимуществом выиграть в третий раз против кандидата-республиканца – при том, что на президентских выборах Висконсин предпочел республиканца Дональда Трампа. Поэтому и сейчас успешная политик является сенатором.

Церковный праздник 6 ноября

6 ноября чтят память святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если вороны собрались в стаи, пойдет снег.

Если 6 ноября выпал первый снег, зима будет снежной и теплой.

Если в этот день тепло, то больших холодов зимой не будет.

Что нельзя делать 6 ноября

Нельзя обижать животных.

Нельзя сплетничать.