Сьогодні 6 листопада 2025: яке свято та день в історії

6 листопада 2012 року Теммі Болдвін стала першою політикинею – відкритою гомосексуалкою, яку обрали до Сенату США. У 1991-му в Україні призначили першого начальника СБУ – Євгена Марчука. У 1964-му в експлуатацію здали Тернопільський фарфоровий завод. У 1943-му радянські війська вибили нацистів із Києва. У 1932-му в Німеччині пройшли останні демократичні вибори перед захопленням влади Гітлером. У 1914-му всі країни Антанти оголосили війну Османській імперії. 6 листопада 1492 року вважають однією з можливих дат, коли Христофор Колумб вперше зіткнувся з курінням.

Свята та пам’ятні дати 6 листопада

6 листопада в Україні – день вигнання нацистських окупантів із Києва.

У світі – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів і Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини.

Перший четвер листопада – це Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти, Міжнародний день стаута (це ірландське темне пиво), День “Чоловіки готують вечерю” та Міжнародний день проєктного менеджера.

Також сьогодні: Всесвітній день ​​без паперу, День орієнтування без компаса, День саксофона.

<br />

6 листопада в історії

6 листопада 1492 року вважається однією з можливих дат, коли на Кубі Христофор Колумб вперше зіткнувся з курінням. Докладніше.

6 листопада 1914 року (за іншою версією – 5-го) Велика Британія та Франція оголосили війну Османській імперії. Докладніше.

6 листопада 1932 року в Німеччині відбулися останні демократичні вибори – перед захопленням влади Гітлером. Докладніше.

6 листопада 1943 року радянські війська вигнали нацистів із Києва. Докладніше.

6 листопада 1964 року в експлуатацію здали Тернопільський фарфоровий завод. Докладніше.

6 листопада 1991 року в Україні призначили першого начальника Служби безпеки України. Структуру, яку тоді називали Служба національної безпеки, очолив Євген Марчук. Докладніше.

6 листопада 2012 року Теммі Болдвін стала першою політикинею – відкритою гомосексуалкою, обраною до Сенату США. Сенаторка представляє штат Вісконсин. Вона далеко не новачок у політиці. Вперше балотувалася до асамблеї свого штату ще у 1992 році – й одразу успішно. Вона виграла праймеріз Демократичної партії, а згодом здолала конкурентів від трьох партій на виборах.

“Вона була однією з лише шести відкритих гомосексуальних політичних кандидаток по всій країні, які перемогли на загальних виборах того року”, – зазначає англомовна Вікіпедія.

Надалі Болдвін двічі переобирали до асамблеї Вісконсина. А вже у 1998 році вона здобула перемогу на виборах до Конгресу США та стала першою жінкою в історії, яку обрали до Конгресу від штату Вісконсин. Надалі її регулярно переобирали. Згодом конгресвумен із першої спроби виграла праймеріз Демократичної партії та стала кандидаткою до Сенату.

“6 листопада 2012 року Болдвін стала першою відкрито гомосексуальною кандидаткою, обраною до Сенату США, здобувши 51,4% голосів. Завдяки 14-річним повноваженням у Палаті представників, згідно з правилами Сенату, вона мала найвищий стаж роботи серед сенаторів, які вступали на посаду”, — пишуть автори Вікіпедії.

Вона повторила цей успіх у 2018-му, а у 2024-му змогла з невеликою перевагою виграти втретє проти кандидата-республіканця – при тому, що на президентських виборах Вісконсин віддав перевагу республіканцю Дональду Трампу. Тому й нині успішна політикиня є сенаторкою.

Церковне свято 6 листопада

6 листопада вшановують пам’ять святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ворони зібралися в зграї, то піде сніг.

Якщо 6 листопада випав перший сніг, то зима буде сніжною й теплою.

Якщо цього дня тепло, то великих холодів узимку не буде.

Що не можна робити 6 листопада

Не можна ображати тварин.

Не можна пліткувати.

Не можна відмовляти в допомозі.