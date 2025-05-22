Путин избегает переговоров, думая, что со временем США сломаются — Грэм
Фото: spravdi.gov.ua
Большинство в Сенате США считает, что Путин избегает настоящих переговоров, потому что думает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это было бы серьезным просчетом, который может повлиять на Китай и другие страны, продолжающие продолжают поддерживать нефтезависимую экономику Путина. Президент Трамп прав: пора положить конец этой кровавой бойне.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: грэм, мир, переговоры, перемирие, Путин, сенатор, сша;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 12:54;
Корреспондент Линдси Грэм, сенатор США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство в Сенате США считает, что Путин избегает настоящих переговоров, потому что думает, что со временем США и наши союзники…".