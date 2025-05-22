Большинство в Сенате США считает, что Путин избегает настоящих переговоров, потому что думает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это было бы серьезным просчетом, который может повлиять на Китай и другие страны, продолжающие продолжают поддерживать нефтезависимую экономику Путина. Президент Трамп прав: пора положить конец этой кровавой бойне.