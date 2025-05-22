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Путин избегает переговоров, думая, что со временем США сломаются — Грэм

Мир 12:54   22.05.2025
Линдси Грэм
сенатор США
Путин избегает переговоров, думая, что со временем США сломаются — Грэм Фото: spravdi.gov.ua

Большинство в Сенате США считает, что Путин избегает настоящих переговоров, потому что думает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это было бы серьезным просчетом, который может повлиять на Китай и другие страны, продолжающие продолжают поддерживать нефтезависимую экономику Путина. Президент Трамп прав: пора положить конец этой кровавой бойне.

Автор: Линдси Грэм, сенатор США
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 12:54;

  • Корреспондент Линдси Грэм, сенатор США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство в Сенате США считает, что Путин избегает настоящих переговоров, потому что думает, что со временем США и наши союзники…".