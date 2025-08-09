Линдси Грэм сравнил Трампа с Рейганом из-за готовности встретиться с Путиным
Тем, кто критикует президента Трампа за готовность встретиться с Путиным, чтобы положить конец кровопролитию в Украине, следует помнить, что Рейган встречался с Горбачевым, пытаясь положить конец Холодной войне. Я уверен, что президент Трамп уйдет – как и Рейган – если Путин будет настаивать на невыгодной сделке.
