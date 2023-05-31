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«В ближайшие дни» — сенатор Грэм о контрнаступлении ВСУ

Мир 11:56   31.05.2023
Линдси Грэм
сенатор США
«В ближайшие дни» — сенатор Грэм о контрнаступлении ВСУ Фото: spravdi.gov.ua

Россиянам предстоит неприятный сюрприз, когда начнется украинское контрнаступление. В ближайшие дни вы увидите достаточно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев.

Автор: Линдси Грэм, сенатор США
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:56;

    • Корреспондент Линдси Грэм, сенатор США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россиянам предстоит неприятный сюрприз, когда начнется украинское контрнаступление. В ближайшие дни вы увидите достаточно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев.".