«В ближайшие дни» — сенатор Грэм о контрнаступлении ВСУ
Фото: spravdi.gov.ua
Россиянам предстоит неприятный сюрприз, когда начнется украинское контрнаступление. В ближайшие дни вы увидите достаточно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:56;
Корреспондент Линдси Грэм, сенатор США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россиянам предстоит неприятный сюрприз, когда начнется украинское контрнаступление. В ближайшие дни вы увидите достаточно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев.".