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“Найближчими днями” – сенатор Грем про контрнаступ ЗСУ

Політика 11:56   31.05.2023
Ліндсі Грем
сенатор США
“Найближчими днями” – сенатор Грем про контрнаступ ЗСУ Фото: spravdi.gov.ua

Росіян чекає неприємний сюрприз, коли розпочнеться український контрнаступ. Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили з боку українців.

Автор: Ліндсі Грем, сенатор США
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 11:56;

    • Кореспондент Ліндсі Грем, сенатор США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіян чекає неприємний сюрприз, коли розпочнеться український контрнаступ. Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили з боку українців.".