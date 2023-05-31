“Найближчими днями” – сенатор Грем про контрнаступ ЗСУ
Фото: spravdi.gov.ua
Росіян чекає неприємний сюрприз, коли розпочнеться український контрнаступ. Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили з боку українців.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 11:56;
Кореспондент Ліндсі Грем, сенатор США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіян чекає неприємний сюрприз, коли розпочнеться український контрнаступ. Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили з боку українців.".