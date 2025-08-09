Live
Ліндсі Грем порівняв Трампа з Рейганом через готовність зустрітися з Путіним

Політика 21:29   09.08.2025
Ліндсі Грем
сенатор США
Ліндсі Грем порівняв Трампа з Рейганом через готовність зустрітися з Путіним Фото: spravdi.gov.ua

Тим, хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні, слід пам’ятати, що Рейган зустрічався з Горбачовим, намагаючись покласти край Холодній війні. Я впевнений, що президент Трамп піде – як і Рейган – якщо Путін наполягатиме на невигідній угоді.

Автор: Ліндсі Грем, сенатор США
