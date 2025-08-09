Ліндсі Грем порівняв Трампа з Рейганом через готовність зустрітися з Путіним
Фото: spravdi.gov.ua
Тим, хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні, слід пам’ятати, що Рейган зустрічався з Горбачовим, намагаючись покласти край Холодній війні. Я впевнений, що президент Трамп піде – як і Рейган – якщо Путін наполягатиме на невигідній угоді.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ліндсі Грем порівняв Трампа з Рейганом через готовність зустрітися з Путіним»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 21:29;
Кореспондент Ліндсі Грем, сенатор США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тим, хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні, слід пам’ятати, що Рейган…".