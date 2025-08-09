Ліндсі Грем порівняв Трампа з Рейганом через готовність зустрітися з Путіним

Тим, хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні, слід пам’ятати, що Рейган зустрічався з Горбачовим, намагаючись покласти край Холодній війні. Я впевнений, що президент Трамп піде – як і Рейган – якщо Путін наполягатиме на невигідній угоді.