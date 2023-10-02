Буде вдесятеро гірше, ніж в Афганістані – сенатор про зупинку допомоги Україні
Фото: spravdi.gov.ua
Найбільша помилка, яку ми зробили з часів війни з тероризмом, – це виведення військ з Афганістану. Якщо ми відключимо Україну, це буде вдесятеро гірше, ніж в Афганістані. Ось і Тайвань. Припинення фінансування України – це смертний вирок для Тайваню.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Буде вдесятеро гірше, ніж в Афганістані – сенатор про зупинку допомоги Україні»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 11:30;
Кореспондент Ліндсі Грем, сенатор США від Республіканської партії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільша помилка, яку ми зробили з часів війни з тероризмом, – це виведення військ з Афганістану. Якщо ми відключимо Україну,…".