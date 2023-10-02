Буде вдесятеро гірше, ніж в Афганістані – сенатор про зупинку допомоги Україні

Найбільша помилка, яку ми зробили з часів війни з тероризмом, – це виведення військ з Афганістану. Якщо ми відключимо Україну, це буде вдесятеро гірше, ніж в Афганістані. Ось і Тайвань. Припинення фінансування України – це смертний вирок для Тайваню.